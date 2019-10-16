Hulusi Akar AK Parti grubunda asker selamı verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın konuşması sık sık alkışlar ve tezahüratlarla kesildi.

Ey Arap Ligi, acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz?

Arap Ligi'nin Türkiye'yi kınamasına tepki gösteren Erdoğan, "Ey Arap Ligi, acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz? Siz Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkardınız, şimdi de Türkiye'ye hakaret etmek için Suriye'yi almak gibi bir projeyi hayata sokmaya çalışıyorsunuz." dedi.

'Ya istiklal ya ölüm'

Harekata ilişkin konuşan Erdoğan "Türkiye'nin ve Türk milletinin mazisinde teslim olma seçeneği asla olmamıştır. Biz de yapmamız gerekeni yaptık. Milletimizle birlikte mücadele bayrağını yükselttik. 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek devletini kurmuş bir millete başka türlüsü zaten yakışmazdı." ifadelerini kullandı.