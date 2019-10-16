POLİTİKA

Hulusi Akar AK Parti grubunda asker selamı verdi

AK Parti TBMM Grup Toplantısına katılan Hulusi Akar, salona girişinde asker selamı verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın konuşması sık sık alkışlar ve tezahüratlarla kesildi.

Ey Arap Ligi, acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz?

Arap Ligi'nin Türkiye'yi kınamasına tepki gösteren Erdoğan, "Ey Arap Ligi, acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz? Siz Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkardınız, şimdi de Türkiye'ye hakaret etmek için Suriye'yi almak gibi bir projeyi hayata sokmaya çalışıyorsunuz." dedi.

'Ya istiklal ya ölüm'

 Harekata ilişkin konuşan Erdoğan "Türkiye'nin ve Türk milletinin mazisinde teslim olma seçeneği asla olmamıştır. Biz de yapmamız gerekeni yaptık. Milletimizle birlikte mücadele bayrağını yükselttik. 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek devletini kurmuş bir millete başka türlüsü zaten yakışmazdı." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Çin sıra dışı helikopterini tanıttı
Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden ülkelere Kurtlar Vadisi'nin repliğiyle cevap!
Candaş Tolga Işık'tan Ali Koç Fatih Terim kavgasına bomba yorum
Erdoğan ile Esad Soçi'de bir araya gelecek mi? Sorusuna Kremlin'den yanıt
Candaş Tolga Işık: Beşiktaş'ın parasını çalan varsa Allah belasını versin
Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Azdan az, çoktan çok gider
Candaş Tolga Işık "Beşiktaş'ın parasını çalan varsa Allah belasını versin"
Tebessüm Kahvesi nerede Tebessüm Kahvesi'ne nasıl gidilir?
Candaş Tolga Işık'tan Ali Koç Fatih Terim kavgasına şoke eden yorum
Candaş Tolga Işık "Şenol Güneş'in ruh hali bozulmazsa tarihi bir 2020 yaşarız"
2019-2020 KYK bursları hangi ay yatacak kaç para?
Deyrizorlu Araplar YPG/PKK'yla savaştı
Emekli olunca ne kadar maaş alırım en düşük ne kadar?