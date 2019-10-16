Resulayn’da terör hedefleri vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile TSK’nın desteklediği Suriye Milli Ordusu’nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu tarafından Rasulayn'daki PKK/YPG hedefleri vuruluyor. Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn’da terör örgütü PKK/YPG’ye ait terör mevzileri yoğun bir şekilde ateş altına alınıyor.