Kenan İmirzalıoğlu'ndan flaş Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Yer aldığı dizi ve filmlerle adını milyonlara duyurmayı başaran Kenan İmirzalıoğlu da Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiklerimize destek veren isimlerden birisi oldu. İmirzalıoğlu, "Sağ salim yurda dönsünler diyerek" gazetecilere açıklamalarda bulundu. A Haber'e konuşan İmirzalıoğlu, askerlerimizin özellikle sınır dışı göreve çıktıkları zaman, kalbimizin hep onlarla attığını belirtti. İmirzalıoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: İstiyoruz ki onların saçının teline zarar gelmesin. Sağ salim de yurda dönsünler. İşgalci diyenler kendilerinden biliyor işi o yüzden işgalci diyorlar. O onların densizliğidir kesinlikle. Türk ordusu orada barış için var. Terörü sınırlarımızdan uzaklaştırmak için var. Türk ordusu asla işgalci değildir. Ordu cephedeyse siyaset bitmiştir"