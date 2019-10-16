Suriye Milli Ordusu’ndan yaralı teröriste insani müdahale

Sosyal medyaya yansıyan görüntüde, çatışmalarda yaralanan ve bacaklarına çok sayıda şarapnel parçası isabet eden teröriste, bir SMO askerinin yardım ettiği görülüyor.

Paylaşımda, SMO askerinin sargı beziyle teröristin bacaklarını tedavi etmeye çalıştığı anlar göze çarpıyor.

Kayıtlarda, inleyen teröristin üzerinin battaniyeyle örtüldüğü de dikkati çekti.

SMO, harekatın başından bu yana teröristlerle çatışmalarda 46 askerini şehit verdi, 136 SMO askeri yaralandı.