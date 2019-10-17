DÜNYA

Yunanistan'da "Barış Pınarı Harekatı" karşıtı skandal pankart

Girit’te düzenlenen Socca World Cup organizasyonunda Türkiye’nin Brezilya ile karşılaştığı sırada YPG/PKK sempatizanları Barış Pınarı Harekatı karşıtı pankart açarak sloganlar atmaya başladı. Bir grup, statta asılı Türk bayrağını indirmeye kalktı. Olayları polis bastırdı.

Her fırsatta ülkemizde yaşanan olayları büyütmeye bayılan Avrupa'nın çirkin yüzü bu sefer Yunanistan'da kendini gösterdi. Girit'te düzenlenen Mini-Foot Dünya Kupası'nda Türkiye'nin Brezilya ile oynadığı maçta tribüne gelen terör örgütü yandaşları, Barış Pınarı Harekâtı'na yönelik bir pankartı tel örgülere astı. 

Oyuncularımız sahayı terk etti
Oyuncularımız ise bu pankartın açılması ile birlikte maça devam etmedi ve oyun 9. dakikada durdu. Futbolcular, çirkin pankartın kaldırılmaması halinde sahaya çıkmayacaklarını söyledi ve sahayı terk etti.

Pankart indirildi
Bunun ardından güvenlik güçleri pankartı indirse de terör örgütü yandaşlarına dokunmadı. Polisin bu hareketinden cesaret alan teröristler ile onlara destek veren Yunanlı fanatikler, bu kez de meşaleler yaktı ve Türkiye aleyhine tezahüratlar yaptılar.

Brezilya 1-0 kazandı
Müsabaka 10 dakika durduktan sonra futbolcularımız sahaya geri döndü karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Maçı Brezilya 1-0 kazandı.

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