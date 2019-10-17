Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, 20 Ekim’de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde TRT SPOR’un sorularını yanıtladı.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

"Birlik olmak zorundayız. Şeçim sonrası sürekli iştirak halinde olmalıyız. Zor günler olduğu için aday oldum.

"Zorluk olduğu için buradayız. 7 sene önce geldiğimizde bundan çok farklı bir tablo yoktu. Değişen çok fazla bir şey yok. Onu yönetebildik ve başarabildik. Bugün de başarabileceğimizi düşünüyorum. 7 yıldan beri kazandığımız tecrübeler belki de işimizi daha kolaylaştıracak. Ben aday olmak zorundayım. Artık birlik içinde yürümek zorundayız. Seçimden sonra adaylar da dahil olmak üzere her şey Beşiktaş’ın olmak zorunda."