SPOR

Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, Burak Yılmaz siyah-beyazlı takıma transfer olmadan önce "Burak Yılmaz kim? Ben tanımıyorum, bilmiyorum" sözlerine açıklık getirdi.

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, 20 Ekim’de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde TRT SPOR’un sorularını yanıtladı.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

"Birlik olmak zorundayız. Şeçim sonrası sürekli iştirak halinde olmalıyız. Zor günler olduğu için aday oldum.

"Zorluk olduğu için buradayız. 7 sene önce geldiğimizde bundan çok farklı bir tablo yoktu. Değişen çok fazla bir şey yok. Onu yönetebildik ve başarabildik. Bugün de başarabileceğimizi düşünüyorum. 7 yıldan beri kazandığımız tecrübeler belki de işimizi daha kolaylaştıracak. Ben aday olmak zorundayım. Artık birlik içinde yürümek zorundayız. Seçimden sonra adaylar da dahil olmak üzere her şey Beşiktaş’ın olmak zorunda."

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