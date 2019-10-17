İNTERNETHABER TV

Kırmızı Çizgi Fitbol son bölüm: Şenol Güneş'ten Fransa'ya tam saha operasyon!

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırıldı.

Candaş Tolga Işık, İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi Fitbol'da UEFA'nın Türkiye hakkında soruşma başlatmasıyla ilgili Avrupa'ya ateş püskürdü. 

''Bize gelince işler değişiyor'' Türkiye'nin dün akşam Fransa ile deplasmanda oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı müsabakada yaşadığı gol sevinci yüzünden UEFA'nın Türkiye hakkında soruşturma açmasını yorumlayan Candaş Tolga Işık, ''Türkiye'nin operasyonuyla ilgili her türlü alçaklık, kahpelik yapılması mümkün. Griezmann'ın asker selamı da var. Bize gelince işler değişiyor. Soruşturma işleri biraz karışık ama bir şey çıkmaz.'' dedi.

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