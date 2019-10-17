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CHP'li Yarkadaş ile Mete Yarar canlı yayında birbirine girdi

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ve güvenlik uzmanı Mete Yarar'ın tartışması damga vurdu.

Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında gergin anlar yaşandı. CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın sözlerine çok sinirlenen Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, sert tepki gösterdi. 

Stüdyoda ortam gerildi

Mete Yarar, “Zaman deşifre etme zamanı” sözleriyle Barış Yarkadaş’a yüklendi. Bu sözler sonrası stüdyoda ortam gerilirken Barış Yarkadaş, "AK Parti’nin politikalarını bana ‘devletmiş’ gibi anlatma" ifadelerini kullandı.

"Ağzını burnunu oynatma terbiyesiz"

Moderatör Didem Arslan Yılmaz zor anlar yaşadığı programa "Ağzını burnunu oynatma terbiyesiz" sözleri damga vurdu.

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