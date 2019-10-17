Eljif Elmas gole çok yaklaştı

Sezon başında Fenerbahçe'de İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye rekor bir ücretle transfer olan Makedon futbolcu Eljif Elmas, çok konuşulacak bir golün eşiğinden döndü.

İtalya'da Napoli'nin Brescia'yı 2-1 mağlup ettiği maçta Eljif Elmas girdiği bir pozisyonda gole çok yaklaşırken ceza sahası içerisinde yaptıklarıyla tribünlerden alkış aldı.