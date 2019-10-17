DÜNYA

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin vurulma anı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında yoğun ateş altına alınan terör hedefleri, tam isabetle yerle bir ediliyor.

Türkiye’nin güvenli bölge oluşturmak için terör örgütü PKK/YPG hedeflerine yönelik başlattığı Barış Harekatı devam ederken, Suriye’nin Resulayn kentindeki terör hedefleri karadan karaya yapılan topçu bataryaları, obüs ve tankların yanı sıra ÇNRA ile de vuruluyor.

PKK/YPG hedefleri imha edilirken, art arda yapılan isabetli atışlar dosta güven düşmana korku salıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Naci Ağbal: Bütçe açığı 139 milyar olarak öngörüldü
ABD'li boksör Day yaşam mücadelesini kaybetti
İlhan Parlak'tan harekat mesajı: Oradaki bütün pislikleri temizlerler
Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelecek mi? Kararını verdi
Moody's'ten Türkiye değerlendirmesi! Trump'ın tehditleri risk unsuru
Angela Merkel'den yaptırım açıklaması: Almanya Türkiye'ye silah ihracatını durduracak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İlhan Parlak: Fransa'da kardeşlerimiz o selama durduğunda çok gururlandık
Barış Pınarı Harekatı devam ediyor
Semih Yalçın'ın oğlu İlteber Turan kimdir kaç yaşında evli mi?
Yunanistan'da "Barış Pınarı Harekatı" karşıtı skandal pankart
Eljif Elmas gole çok yaklaştı
Semih Yalçın'ın oğlu kimdir kaç yaşında neden öldü?
CHP'li Yarkadaş ile Mete Yarar canlı yayında birbirine girdi
Linet aslen nereli kaç yaşında şarkıcı Linet kimdir?