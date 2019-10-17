Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin vurulma anı

Türkiye’nin güvenli bölge oluşturmak için terör örgütü PKK/YPG hedeflerine yönelik başlattığı Barış Harekatı devam ederken, Suriye’nin Resulayn kentindeki terör hedefleri karadan karaya yapılan topçu bataryaları, obüs ve tankların yanı sıra ÇNRA ile de vuruluyor.

PKK/YPG hedefleri imha edilirken, art arda yapılan isabetli atışlar dosta güven düşmana korku salıyor.