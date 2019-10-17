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YPG'nin Nusaybin'de 8 sivili şehit ettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen ve 8 kişinin şehit olduğu, 35 kişinin de yaralandığı havanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Suriye'de güvenli bölge oluşturmak amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK'nın, işgali altındaki bölgelerden Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen ve 8 kişinin şehit olduğu, 35 kişinin de yaralandığı saldırı anı bir binaya ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Binanın bahçesi, girişi ve içerisinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere, havan mermilerinin düştüğü anlar ve saldırının şiddeti yansıyor.

PANİK ANLARI KAMERADA

Görüntülerde, havan mermisinin düşmesinin ardından patlama anı, oluşan tahribat ve vatandaşların paniği görülüyor. Patlamadan sonra binaya sığınan ve koşuşturanların yer aldığı görüntülerde, bir annenin kucağındaki çocuğunu korumaya çalıştığı, yaralanan bir kişinin de yerde süründüğü görülüyor.

NE OLMUŞTU?

6 gün önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 8 sivil şehit olmuş, 35 kişi de yaralanmıştı.

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