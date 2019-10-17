MEDYA

Suriye'de Türk askerinin çocukları bağrına bastığı anlar

Barış Pınarı Harekatı için Suriye'de olan Türk askerinin, Tel Abyad'da Suriyeli çocuklarla sevgi dolu görüntüleri.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini temizlemek için sınırı geçen Türk askeri, bölge halkına da yardım elini uzatıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter sayfasından paylaşılan videoda; Türk askerinin, Tel Abyad'da çocuklara, kadınlara ve yaşlılara yardım elini uzattığı anlar görülüyor. Video, "Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" ifadeleriyle paylaşıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
10 kilo pekmez karşılığında 1 yıllık sözleşme
Akar'dan çok önemli açıklama! Teröristlerin kimyasal kullanma ihtimali...
Hande Kazanova ile astroloji ve haftalık burç yorumları
Şenol Güneş’ten Abdullah Avcı’ya ziyaret
Donald Trump'ın sözlerini duyan tercüman şekilden şekile girdi
Emre Mor Fatih Terim'i çıldırttı: Bu son şansın yoksa geri dönersin
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ziya Selçuk: "Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz"
Sarar çiftini darp edip soyanlar hakkında iddianame hazırlandı
KYK yurt başvuru ekranı açıldı KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
27 yıldır emanetlerin sahibini bekliyor
Başakşehir'de servis midibüsü duvara çarptı
KYK burs başvuruları başladı TC ile KYK burs başvuru yapma ekranı
Ece Üner'den canlı yayında asker selamı
Tel Abyadlılar terörden kurtarılan ilçelerine geri dönüyor