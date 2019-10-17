Suriye'de Türk askerinin çocukları bağrına bastığı anlar
Barış Pınarı Harekatı için Suriye'de olan Türk askerinin, Tel Abyad'da Suriyeli çocuklarla sevgi dolu görüntüleri.
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini temizlemek için sınırı geçen Türk askeri, bölge halkına da yardım elini uzatıyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter sayfasından paylaşılan videoda; Türk askerinin, Tel Abyad'da çocuklara, kadınlara ve yaşlılara yardım elini uzattığı anlar görülüyor. Video, "Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" ifadeleriyle paylaşıldı.