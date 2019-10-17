POLİTİKA

Abdulhamit Gül Halkbank açıklaması "Hukuki olmaktan ziyade siyasi olduğu açıktır"

Adalet Bakanı Gül, Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı sürecine ilişkin, "Barış Pınarı Harekatı'nın hemen akabinde yapılmış olması bunun hukuki olmaktan ziyade siyasi temellere dayalı olduğunu açıkça göstermektedir." dedi.

Bakan Gül, Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı'nın hemen akabinde yapılmış olması bunun hukuki olmaktan ziyade siyasi temellere dayalı olduğunu açıkça göstermektedir. Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir. Hem konjonktür itibarıyla hem zamanlama itibarıyla asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz. 'Sizlere yaptırımları yapacağız' derken hukukun bu şekilde siyasal bir yaklaşıma ya da düşünceye dayanak oluşturması, hukukun kullanılması kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

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