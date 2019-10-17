Donald Trump İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella "Mozzarella" Dedi!

Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve IŞİD’i bölgeden uzaklaştırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili çelişkili ifadeler kullanan ve bu nedenle kendi ülkesinde de sıkça eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez yeni bir gafla gündemde.

Beyaz Saray’da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’yı ağırlayan Trump, ardından basın mensuplarının karşısına geçti. Burada da açıklamalarda bulunan Trump, İtalya liderine hitap etme şekliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Mattarella’nın adını, İtalya’nın meşhur peyniri ‘mozzarella’ ile karıştıran Trump, sık sık ‘Başkan Mozzarella’ dedi.

İtalya ve ABD arasındaki iş birliğinin binlerce yıl öncesine dayandığını iddia ederek ölçüyü iyice kaçıran Başkan Trump, “İtalya ve ABD arasındaki kültürel ve politik bağlar binlerce yıl öncesine, Antik Roma’ya dayanıyor” ifadelerini kullandı.