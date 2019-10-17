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Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi! Dışişleri'nden açıklama

SELANİK'teki Atatürk Evi'ne yönelik saldırı girişimi engellendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bu kişilerin PKK bağlantılı anarşist gruplar olduğunu söyleyip ''Yunan makamlarından titiz tedbirler almalarını bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, PKK bünyesinde terörist faaliyet yürüttükleri de bilinen Yunan anarşist gruplar tarafından bugün saat 11.00'de Selanik Başkonsolosluğu yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne saldırı girişiminde bulunulduğunu söyledi.

Yunan polisince gözaltına alındılar

Aksoy, eylemcilerin başkonsolosluk görevlilerince kontrol altına alındığını ardından da Yunan polisince gözaltına alındıklarını belirtti.

Yunan makamlarına seslendi

Hami Aksoy ''Yunan makamlarından beklentilerimiz, bu ve benzer girişimleri kaynağında engellemeleri, misyonlarımızın ve personelinin korunmasına yönelik titiz tedbirler almaları, her hal ve karda, failleri yargı önüne çıkararak hak ettikleri şekilde cezalandırmalarının sağlanmasıdır'' dedi.

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