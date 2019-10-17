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İsmail Ünal Beşiktaş başkan adaylığından çekildi

Beşiktaş'ta başkan adaylarından İsmail Ünal, Pazar günü yapılacak seçimde Serdal Adalı'yı destekleyeceğini açıklayarak adaylıktan çekildi.

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak seçim öncesi adaylığını açıklayan İsmail Ünal, Serdal Adalı lehine başkanlıktan çekilme kararı aldı.

Serdal Adalı'nın listesinde şu isimler yer alıyor:

İsmail Ünal

Hüseyin Yücel

Emin Önal

Doğan Küçükemre

Bahattin Demir 

Ahmet Aksu

Ahmet Akçelik 

Melih Aydoğdu 

Yedekler:

Erdal Karacan

Mehtap Ferah 

Serkan Yazıcıoğlu

Uğur Fora

Yücel Biçer

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