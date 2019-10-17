İsmail Ünal Beşiktaş başkan adaylığından çekildi

Beşiktaş'ta başkan adaylarından İsmail Ünal, Pazar günü yapılacak seçimde Serdal Adalı'yı destekleyeceğini açıklayarak adaylıktan çekildi.
Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak seçim öncesi adaylığını açıklayan İsmail Ünal, Serdal Adalı lehine başkanlıktan çekilme kararı aldı.
Serdal Adalı'nın listesinde şu isimler yer alıyor:
İsmail Ünal
Hüseyin Yücel
Emin Önal
Doğan Küçükemre
Bahattin Demir
Ahmet Aksu
Ahmet Akçelik
Melih Aydoğdu
Yedekler:
Erdal Karacan
Mehtap Ferah
Serkan Yazıcıoğlu
Uğur Fora
Yücel Biçer