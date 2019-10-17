Emre Mor Fatih Terim'i çıldırttı: Bu son şansın yoksa geri dönersin

Galatasaray'da Fatih Terim'in kendisine kefil olduğu ve Celta Vigo'dan kiralık olarak transfer ettiği Emre Mor'un kafasının hala futbolda olmaması deneyimli hocayı çıldırttı.

Nordsjaelland formasıyla oynadığı futbolla Avrupa’nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran ve 2016’da önce B.Dortmund’da, ardından 2017’de Celta Vigo’ya transfer olan Emre Mor kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamazken, oyuncuya son olarak Fatih Terim’in şans vermesi camiada takdirle karşılanmıştı.

Modellere DM'den yürüyor

Galatasaray’a büyük umutlarla gelen ve üstün yeteneklerini sahaya yansıtması beklenen Emre Mor’un futbol dışında adının sürekli sosyal medya hesaplarında dolaşması Fatih Terim’i kızdırmış durumda.





Son şansını kullanamazsa...

Milli takımdan öğrencisi olan Emre’ye inanan ve genç futbolcuya güvenerek ona sarı kırmızılı formayı giydiren tecrübeli çalıştırıcının yarın Sivasspor karşısında oyuncuya şans vermesi beklenirken, Emre Mor’un bu şansını iyi kullanamaması halinde ikili arasında köprülerin atılacağı ifade edildi.





Böyle devam ederse gerçi döner

Florya’dan gelen haberlere göre hala Galatasaray’da olduğunu fark edemeyen ve özel yaşantısına dikkat etmediği gibi kafasını futbola veremeyen Emre Mor’un teknik heyet tarafından birçok kez uyarıldığı öğrenilirken, durumun bu şekilde gitmesi halinde Fatih Terim’in oyuncuyu Celta Vigo’ya geri göndereceği belirtildi.