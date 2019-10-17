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İzmit'te boşandığı eşini öldürmüştü! İşte o ayrıntı

Demirören Haber Ajansı

İZMİT'te boşandığı eşi Ayşe Acar’ı (36) doğal gaz dağıtım şirketinin içerisinde tabanca ile başına ateş ederek öldüren Kerem T."nin (44), 1 hafta önce eski eşinin şikayeti üzerine uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde İzmit Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerindeki doğal gaz dağıtım şirketinde meydana geldi. Eski eşinin annesi ve kuzeniyle buluşan Ayşe Acar, geçen Mayıs ayında boşandığı eşi ile birlikte oturdukları evin aboneliklerini kapatmak için elektrik ve su idarelerine gittikten sonra doğal gaz dağıtım şirketine geldi. Burada aboneliğin devri için Kerem T.’nin de çağırılması üzerine Ayşe Acar, eski eşinin gelmesini kabul etti.

Öldürdü, intihara kalkıştı

Kerem T. içeriye girer girmez tabanca ile Ayşe Acar’ın başına bir el ateş ederek öldürdü, ardından intihara kalkıştı. Bu sırada müdahale eden teyzesinin oğlu ve güvenlik görevlisi Kerem T.’yi etkisiz hale getirdi. Polis tarafından gözaltına alınan Kerem T., emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Şüpheli bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Uzaklaştırma kararı almış

Yapılan incelemelerde Acar’ın bir hafta önce polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından K.T. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. 

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