Erzurum'da feci ölüm! Cam silerken 6'ıncı kattan düştü

"Melek gibi bir kızdı"

Site görevlisi Ekrem Yalçın, "Cam silerken düşen Fatma'yı ambulansla hastaneye kaldırdık. Altıncı kattan beton zemine düşmesi nedeniyle vücudundaki birçok kemik kırılmıştı. Hastaneye götürdüğümüzde doktorlar müdahale etti ama kurtulamadı. Fatma melek gibi bir kızdı. Annesi Ankara'dan gelecekti. O da ev temiz olsun diye temizlik yapmak istemiş. Camı silerken dengesini kaybedip, düşmüş. Hepimiz çok üzüldük" diye konuştu.