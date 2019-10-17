Çin'de 2 ABD vatandaşı gözaltına alındı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkede eğitim programı yürüten 2 ABD vatandaşının, insanların yurt dışına yasa dışı yollardan çıkışlarını organize ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinde Kamu Güvenliği Bürosunun, ABD vatandaşları Alyssa Petersen ve Jacob Harlan'ın 27 Eylül ve 29 Eylül tarihlerinde, insanların yurt dışına yasa dışı yollardan çıkışlarını organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

ABD Büyükelçiliği başta olmak üzere ilgili makamları bilgilendirdiklerini belirten Gıng, ABD’li yetkililerin ilgili şahısları ziyaret edebileceğini vurguladı.

Gıng, İngilizce eğitimi veren ABD’nin Idaho eyaleti merkezli China Horizons şirketinde görevli Petersen ve Harlan’ın yasal haklarının korunduğunu ifade etti.

Diğer yandan China Horizons şirketi sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden 12 Ekim’de yaptığı açıklamada, Çin tarafının yaptığı suçlamanın "düzmece" olduğunu ileri sürmüştü