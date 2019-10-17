CHP Sözcüsü Öztrak, Trump'ın mektubunu yerden yere vurdu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektuba tepki göstererek, "Buna hak ettiği yanıt verilmediği sürece Trump’ın küstahlığı daha da artacaktır." dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektubu sert ifadelerle eleştirdi.

‘hadsiz’ ve ‘küstah’

Mektup için ‘kağıt parçası’ nitelemesinde bulunan ve kullanılan üslubu ‘hadsiz’ ve ‘küstah’ olarak ifade eden Öztrak, “Bu müsvedde sahibine derhal iade edilmelidir." diye konuştu.

"Mektup müsveddesi"

"Buna hak ettiği yanıt verilmediği sürece Trump’ın küstahlığı daha da artacaktır." diyen Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü: ABD Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı tarafından değil, yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edilmelidir. Bu görüşmede Türkiye’ye gönderilen mektup müsveddesi ABD Başkan Yardımcısı eliyle Oval Ofis’e geri götürülmelidir.