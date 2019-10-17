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Barış Pınarı Harekatı sonrası YPG'de büyük panik! 600 terörist firar etti

9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından YPG'nin Rakka ve Tabga bölgelerinde zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği öğrenildi.

Suriye'de Fırat'ın doğusunda yuvalanan terör örgütü PKK'YPG'yi yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gününde devam ederken, terör örgütü içinde büyük panik başladığı, 600'e yakın teröristin firar ettiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; ayrıca Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığı ortaya çıktı.

600'e yakın terörist firar etti

Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim olan terörist sayısının 40'ı geçtiği belirtildi.

DEAŞ geri döndü algısı yaratmaya çalışıyor

Öte yandan terör örgütü PKK-YPG'nin Haseke'de eylem yaptırarak, "DEAŞ geri döndü" algısı oluşturmaya çalıştığı ortaya çıktı.

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