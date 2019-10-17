Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike!

Fenerbahçeli yetkililerin yaptığı hesaplamalarda 2020 yılı için kulübün 1 milyar liralık kaynağa ihtiyacı bulunuyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz hafta Öznur Kablo ile yapılan sponsorluk anlaşmasında, "Hiçbir kulüp için 2019-20 kolay değil. Bu gemi nasıl yürüyecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz" demesinin ardında dev bir bütçenin gerekliliği ortaya çıktı.

Sponsorluk anlaşmasında Başkan Ali Koç'un bu önemli ifadeyi kullanması, kulübün en önemli sorununun, hala mali olduğu gerçeğini gözler önüne serdi.

Acil 1 milyar TL aranıyor

Sarı-lacivertli yetkililerin yaptığı hesaplamalarda 2020 yılı için kulübün 1 milyar liralık kaynağa ihtiyacı bulunuyor. Tüm ödemeler için böyle bir kaynak yaratılması gerekiyor.

50 milyon doları kulübe hibe etti

Başkan Ali Koç göreve geriler gelmez verdiği sözü tuttu ve 50 milyon doları kulübe hibe etti. Bu para, 3-4 aylık süreçte sarı-lacivertlilerin ihtiyacını görse de sadece kısa vadeli bir rahatlama sağladı.

Fenerbahçe Yönetimi ciddi çalışma içerisine girdi

Gelirlerin tamamına yakını kulübe gelmeden borçlar sebebiyle bankalara gitmesi, bunun yanı sıra bir de faiz yükünün bulunması, sarı-lacivertlilerin elini kolunu bağlıyor. Yönetim, hem borç hem de faiz sarmalından çıkmaya çalışırken, kasaya para girmesi için çareyi "Fener Ol"da aradı. Bu çerçevede başlatılan kampanyadan 25 milyon euronun üzerinde ciddi bir gelir elde edildi. Milliyet'in haberine göre 2020 yılı için gerekli olan 1 milyar liranın kaynağının nasıl yaratılacağı üzerine Fenerbahçe Yönetimi ciddi çalışma içerisine girdi.

Fenerbahçe anlaşmaya sıcak bakmıyor

Son dönemde yapılan sponsorluk çalışmaları önemli olsa da, bu sadece büyük bir sorunun çok küçük kısmını çözüyor. Ali Koç'un verdiği 50 milyon dolar, Fener Ol'dan gelen 25 milyon euro ve diğer katkılar önemli olsa da, bu kaynaklar, "Güneşi gören kar gibi eriyor" diye yorumlanıyor. Borçların yapılandırılmasıyla alakalı Bankalar Birliği ile henüz anlaşma yapılmadı. Sarı-lacivertliler bu anlaşmaya sıcak bakmıyor. Bu nedenle kendisi için daha mantıklı olabilecek çözümlerin peşinde. Bu çerçevede yurt dışından finans kuruluşlarıyla temaslarda bulunuyor.

Küçük bir ceza aldı

Sezon başında UEFA, Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gidiş koşullarını sıralarken, Bankalar Birliği ile 15 Ekim'e kadar anlaşma şartını dayatmıştı. Ancak bu tarih geçildi ve yapılandırma gerçekleşmediği için sarı-lacivertliler 1 milyon euro fazla cezayla karşı karşıya kaldı.