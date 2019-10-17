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6 ilde dikkat çeken FETÖ operasyonu 49 gözaltı var

Mersin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre , FETÖ/PDY şüphelilerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün Silifke ilçesinde yeniden yapılanma çalışmalarına giriştiği ve himmet topladığı yönünde bilgiler edinildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Mersin, İstanbul, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Konya'da aralarında örgütün "il ablası, abisi ve il finansçısı" diye tabir edilen kişilerin de bulunduğu 56 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Firari 7 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

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