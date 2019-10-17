Türkiye'ye gelen Mike Pence'in yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı
Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Türkiye'ye görüşmeye gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, uçaktan inerken moralsiz ve gergin hali dikkatlerden kaçmadı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye’ye geldi. Pence ve beraberindeki heyeti Ankara’ya getiren uçak 13.15’te Esenboğa Havalimanı’na indi. Pence'i havalimanında yetkililer karşıladı.
Pence ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dün Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmeler yapmıştı.
Trump ekibi ülkesinde hedefte: Barış Pınarı Harekatı'na şiddetle karşı çıkan ABD adına gelen Pence'in çantasında ateşkes teklifi ve YPG ile müzakereler var. Bilindiği üzere Suriye politikası nedeniyle Demokratlar ve basın tarafından hedef tahtasına konulan Trump ekibi zor günler geçiriyor.
Gergin hali dikkatlerden kaçmadı: Türkiye ile büyük bir kriz yaşayan ABD'nin, Pence aracılığıyla Ankara'ya ne diyeceği merak konusu oldu. Pence'in uçaktan inerkenki yüz hali, iki ülke arasındaki gergin ilişkileri yansıtıyor gibiydi.