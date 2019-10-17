Türkiye'ye gelen Mike Pence'in yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı

Trump ekibi ülkesinde hedefte: Barış Pınarı Harekatı'na şiddetle karşı çıkan ABD adına gelen Pence'in çantasında ateşkes teklifi ve YPG ile müzakereler var. Bilindiği üzere Suriye politikası nedeniyle Demokratlar ve basın tarafından hedef tahtasına konulan Trump ekibi zor günler geçiriyor.