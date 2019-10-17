Mehmetçik adım adım terörü temizliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Rasulayn'da kontrolün sağlandığı alanlarda güvenliğin artırılması ve hayatın normale dönebilmesi için patlayıcı temizleme çalışmaları yapıyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdüren komando birlikleri, terör örgütü YPG/PKK'nın sığınak olarak kullandığı tünellerin yanı sıra çatışmaların yer yer sürdüğü ilçe merkezindeki arazi ve meskun mahalde arama yaparak terörü adım adım temizliyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam ediyor.

Suriye Milli Ordusunun (SMO) desteğiyle harekatı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Rasulayn ve çevresinde hayatın bir an önce normale dönebilmesi için güvenlik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Evlerin bahçelerinden geçilebilen tüneller tespit edildi

Başarıyla yürütülen harekat kapsamında Rasulayn'da kontrolün sağlandığı alanlarda mağara ve sığınaklarda patlayıcı temizleme çalışması yapan komando birlikleri, örgütün kentteki çeşitli noktalara inşa ettiği ve bazı sokak araları ile evlerin bahçelerinden giriş çıkışları bulunan tüneller tespit etti.

Yüzeyin yaklaşık 4 metre derinliğinde yer yer 2 ila 3 metre genişliğindeki tünellerin, istinat duvarlarıyla çevrelenmiş uzun koridorlardan oluştuğu ve birbirine bağlı farklı geçişlerin olduğu saptandı.

METİ de görev başında

Mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi (METİ) ile bölgede çalışma yürüten komandolar, meskun mahal operasyonu ve arama tarama çalışmalarında başarıyla görev yapıyor.

Timler, mayın arama dedektörü ile yol ve kaldırımlarda tarama yaparken şüpheli görülen cisimler uzman ekiplerce etkisiz hale getiriliyor.