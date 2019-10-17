Avrupa Parlamentosu'ndan yeni Brexit uzlaşısına yeni ışık

AVRUPA Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında anlaşma sağlanan yeni metni oylamaya hazır olduklarını açıkladı.

İlk AB Liderler Zirvesi'nin ardından basına açıklamalarda bulunan Sassoli, "Biz görevimizi yerine getirmeye hazırız. Zamanın daraldığını da göz önünde bulundurarak metni inceleyip, gerekli süreci işletebiliriz." diye konuştu.



Sassoli, yeni anlaşma metninin İngiliz Parlamentosu tarafından da onaylanması gerektiğini hatırlattı.



Yeni anlaşma

AB ile İngiltere, Brexit için yeni bir uzlaşı sağlandığını duyurmuştu. İngiltere ile AB arasında bugün varılan anlaşmada, eski Başbakan Theresa May’in anlaşmasının Avam Kamarasında 3 kez reddedilmesine yol açan "tedbir maddesi" kaldırılmış görünüyor.



Tedbir

Yeni anlaşmaya göre ise Brexit’in ardından Kuzey İrlanda bir dizi AB kuralına uymaya devam edecek. Kuzey İrlanda İngiltere’nin gümrük sahası içinde kalmayı sürdürse de AB'nin ortak pazarına "giriş noktası" niteliğinde olacak. Anlaşma AB’nin ortak pazarının bütünlüğünü korumaya dönük bir dizi tedbiri de içeriyor.



Oylama yapması öngörülüyor

Kuzey İrlanda’ya İngiltere içinde ayrıcalıklı bir konum tanıyan bu düzenlemenin devam ettirilmesi veya sona erdirilmesi de Kuzey İrlanda bölgesel parlamentosunun onayına tabi olacak. Bölgesel parlamentonun bu konuda 4 yılda bir oylama yapması öngörülüyor.