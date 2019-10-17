HABER /  DÜNYA

Rus senatörden Erdoğan değerlendirmesi

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki diplomasiyi değerlendirdi. Puşkov, Erdoğan'ın Trump kadar zorlu biri olduğunu söyledi.

Rus Senatör Aleksey Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubun tonunu ve mektubun Ankara tarafından çöpe atılmasını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de gönderdiği, Suriye'ye yönelik herhangi bir operasyonun başlatılmaması çağrısını içeren mektup hakkında Twitter hesabından açıklamaya yapan Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, mektupta kullanılan dilin olağandışı olduğunu belirtti.

Puşkov, "Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektubun dili kesinlikle sıradışı. Ancak uydurma bir gerekçeyle azil süreci başlatılması olağan mı? Dünya liderlerinin konuşmalarının yayınlanması olağan mı? Nancy Pelosi'nin histerileri olağan mı? Biden'ın Ukrayna başsavcısının görevden alınmasını talep etmesi olağan mı?" sorularını yöneltti.

Puşkov, yukarıdaki örneklere bakıldığında ABD'nin ne kendisiyle ne de dünyayla baş edebildiğinin görüldüğünü vurguladı.

"Sertlik yarışı içerisindeler"

Erdoğan'ın söz konusu mektubu çöpe attığına dair haberi de yorumlayan Puşkov, "Bunun özellikle sızdırıldığını düşünüyorum. Washington'un ve tüm dünyanın bunu öğrenmesini istediler. Trump mektubuyla ne kadar zor biri olduğunu göstermek istedi. Erdoğan da, en az onun kadar zor olduğunu gösterdi. Sertlik yarışı içindeler" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump'dan Erdoğan'a teşekkür: Milyonlarca hayat kurtarılacak
Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan terörist örgütün acımasız yüzünü anlattı
Dolar ne kadar oldu? Baş döndüren trafik
YPG/PKK'lı teröristler sivillerin evlerini yakıp kaçtı
HDP Eş Genel Başkanı Temelli'ye İzmir'de sözlü tepki
ABD'deki Halkbank Davası'nın hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan mı?
ÖNCEKİ HABERLER
Van'da ev alev alev yandı! Kullanılamaz hale geldi
Hakkari ve Yüksekova belediye başkanları tutuklandı
Ekrem İmamoğlu İstanbul için hedefini açıkladı
Mehmetçik adım adım terörü temizliyor
Kahramanmaraş'ta minibüs ve otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
2020 LGS ne zaman yapılacak MEB duyurdu güncel sınav takvimi
Yorumlar