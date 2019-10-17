Rus senatörden Erdoğan değerlendirmesi

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki diplomasiyi değerlendirdi. Puşkov, Erdoğan'ın Trump kadar zorlu biri olduğunu söyledi.

Rus Senatör Aleksey Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubun tonunu ve mektubun Ankara tarafından çöpe atılmasını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de gönderdiği, Suriye'ye yönelik herhangi bir operasyonun başlatılmaması çağrısını içeren mektup hakkında Twitter hesabından açıklamaya yapan Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, mektupta kullanılan dilin olağandışı olduğunu belirtti.

Puşkov, "Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektubun dili kesinlikle sıradışı. Ancak uydurma bir gerekçeyle azil süreci başlatılması olağan mı? Dünya liderlerinin konuşmalarının yayınlanması olağan mı? Nancy Pelosi'nin histerileri olağan mı? Biden'ın Ukrayna başsavcısının görevden alınmasını talep etmesi olağan mı?" sorularını yöneltti.

Puşkov, yukarıdaki örneklere bakıldığında ABD'nin ne kendisiyle ne de dünyayla baş edebildiğinin görüldüğünü vurguladı.

"Sertlik yarışı içerisindeler"

Erdoğan'ın söz konusu mektubu çöpe attığına dair haberi de yorumlayan Puşkov, "Bunun özellikle sızdırıldığını düşünüyorum. Washington'un ve tüm dünyanın bunu öğrenmesini istediler. Trump mektubuyla ne kadar zor biri olduğunu göstermek istedi. Erdoğan da, en az onun kadar zor olduğunu gösterdi. Sertlik yarışı içindeler" ifadelerini kullandı.