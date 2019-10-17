HABER /  YEREL

Van'da ev alev alev yandı! Kullanılamaz hale geldi

Demirören Haber Ajansı

VAN'ın Tuşba ilçesindeki tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evi saran alevleri, itfaiye ekipleri söndürürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedaviye alındı.

Tuşba'ya bağlı İstasyon Malallesi'ndeki Kemal Karataş'a ait tek katlı evde, akşam saatlerinde, yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Alevlerin sardığı evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık görevlilerince ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
YPG/PKK'lı teröristler sivillerin evlerini yakıp kaçtı
HDP Eş Genel Başkanı Temelli'ye İzmir'de sözlü tepki
ABD'deki Halkbank Davası'nın hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan mı?
İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği
Esed'ten Türkiye'ye küstah tehdit
Fatih Portakal'dan küstah mektup sonrası Trump'a tepki! Böyle giderse başını yer
ÖNCEKİ HABERLER
Hakkari ve Yüksekova belediye başkanları tutuklandı
Ekrem İmamoğlu İstanbul için hedefini açıkladı
Mehmetçik adım adım terörü temizliyor
Kahramanmaraş'ta minibüs ve otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
10 kilo pekmez karşılığında transfer oldu
Safer ayı ne zaman bitecek son çarşamba kılınacak namazı nedir?
Yorumlar