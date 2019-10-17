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Bolu'da kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü

İhlas Haber Ajansı

BOLU’da kamyonla çarpışarak hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bolu-Mudurnu karayolu Gövem köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametine seyir halinde olan Sedat İnam idaresindeki 37 AL 808 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen İsmail Göktaş yönetimindeki 14 DF 792 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil yol kenarına savruldu. Kamyon sürücüsü İnam’ın ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araç sürücüsü İsmail Göktaş ile aynı araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 1 erkek ile 1 kadın olay yerinde hayatın kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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