HABER /  GÜNCEL

Yunan savaş uçakları KKTC hava sahasını ihlal etti

Anadolu Ajansı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Yunanistan'a ait üç savaş uçağının, KKTC'ye ait hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, konuya ilişkin Twitter ve Facebook'tan açıklamada bulundu.

Sabah saatlerinde üç Yunan savaş uçağının, KKTC hava sahasını ihlal ettiğini belirten Özersay, "Bahse konu savaş uçakları, Girit'ten kalkarak Akıncılar köyünün üzerinden alçak uçuş yapmak suretiyle hava sahamıza girmiştir. Savaş uçakları, kısa süre sonra Girit'teki üsse dönmüştür" ifadelerini kullandı.

Özersay, bu provokatif eylem konusunda protesto da dahil gerekli girişimleri yaptıklarını kaydederek, "Bu tür yaklaşımların bölgedeki istikrarı tehlikeye atacağını herkesin bilmesi ve sorumlu davranması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump'dan Erdoğan'a teşekkür: Milyonlarca hayat kurtarılacak
Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan terörist örgütün acımasız yüzünü anlattı
Dolar ne kadar oldu? Baş döndüren trafik
YPG/PKK'lı teröristler sivillerin evlerini yakıp kaçtı
HDP Eş Genel Başkanı Temelli'ye İzmir'de sözlü tepki
ABD'deki Halkbank Davası'nın hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan mı?
ÖNCEKİ HABERLER
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Semih Yalçın'a başsağlığı mesajı
Çavuşoğlu: Bu ateşkes anlaşması değildir
Rus senatörden Erdoğan değerlendirmesi
Van'da ev alev alev yandı! Kullanılamaz hale geldi
Hakkari ve Yüksekova belediye başkanları tutuklandı
YÖKDİL sınavı ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi
Yorumlar