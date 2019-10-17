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İYİ Parti’den anlaşma hakkında ilk açıklama geldi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Amerika istediğini aldı, biz ne alıp almadığımızı önümüzdeki günlerde göreceğiz” dedi.

ABD ve Türkiye, Suriye'ye yönelik anlaşmayla ilgili 13 maddeden oluşan ortak açıklama yaptı. Türkiye-ABD ortak açıklamasında, "ABD, Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar." ifadelerine yer verildi.

ABD heyeti ile yapılan görüşmenin ardından ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Amerika istediğini aldı, biz ne alıp almadığımızı önümüzdeki günlerde göreceğiz” dedi.

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