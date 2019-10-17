Erdoğan'dan Trump'a yanıt: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyadaki ateşkes anlaşmasına ilişkin "Milyonlarca hayat kurtulacak" açıklamasına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD heyetiyle yapılan Suriye görüşmelerinin ardından varılan anlaşmaya dair ABD'li mevkidaşı Donald Trump'a, kendisini mention'layıp bir yanıt verdi.

"Terörü yendiğimizde daha çok hayat kurtulacak"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Sayın Başkan, insanlığın temel düşmanı terörü yendiğimizde daha çok hayat kurtulacak. Bu ortak çabanın, bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim."