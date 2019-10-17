HABER /  GÜNCEL

Erdoğan'dan Trump'a yanıt: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyadaki ateşkes anlaşmasına ilişkin "Milyonlarca hayat kurtulacak" açıklamasına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD heyetiyle yapılan Suriye görüşmelerinin ardından varılan anlaşmaya dair ABD'li mevkidaşı Donald Trump'a, kendisini mention'layıp bir yanıt verdi.

"Terörü yendiğimizde daha çok hayat kurtulacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Sayın Başkan, insanlığın temel düşmanı terörü yendiğimizde daha çok hayat kurtulacak. Bu ortak çabanın, bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim."

İlgili Haberler
Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı Trump'dan Erdoğan'a teşekkür: Milyonlarca hayat kurtarılacak Çavuşoğlu: Bu ateşkes anlaşması değildir
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar ne kadar oldu? Baş döndüren trafik
Dehşet olay! Kendini, eşini ve kızını ateşe verdi
Çavuşoğlu: Bu ateşkes anlaşması değildir
HDP Eş Genel Başkanı Temelli'ye İzmir'de sözlü tepki
Fatih Portakal'dan küstah mektup sonrası Trump'a tepki! Böyle giderse başını yer
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! İlk kez el kitapları hazırlanıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı
KKTC Başbaşkanı Ersin Tatar: Buraya Türkiye'nin kararlı davranışıyla gelindiği kesindir
Beyaz Saray'dan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin açıklama
Meyve sebze yüklü kamyon alev alev yandı
YPG/PKK'lı teröristler sivillerin evlerini yakıp kaçtı
Tel Abyadlılar terörden kurtarılan ilçelerine geri dönüyor
Yorumlar