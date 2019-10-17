POLİTİKA

Trump'dan Erdoğan'a teşekkür: Milyonlarca hayat kurtarılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Türkiye'den güzel haberler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak" ifadesini kullandı.

"Bu ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün"

Donald Trump, Teksas eyaletini ziyaretinde gazetecilere ABD ve Türkiye arasında Suriye konusunda varılan anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Söz konusu mutabakatı tebrik eden Trump, "ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün" diye konuştu.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek, "Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi" değerlendirmesinde bulundu.

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