Trump'dan Erdoğan'a teşekkür: Milyonlarca hayat kurtarılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Türkiye'den güzel haberler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak" ifadesini kullandı.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!