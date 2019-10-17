Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabul etti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti.

Mike Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı.

Erdoğan ile tokalaşan Pence, "Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum" dedi.

Pence'nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

Jeffrey de, Türkçe olarak, "Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?" diye sordu, Erdoğan'ın, "Sağ olun, sizler nasılsınız?" sorusuna da, "Çok iyiyim, sağ olun efendim" karşılığını verdi.

Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.