POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mike Pence'i kabul etti

TÜRKİYE 'nin Suriye'ye düzenlediği Barış Pınarı harekatı ABD'yle Türkiye arasında iplerin gerilmesine neden oldu. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki heyet bugün Türkiye'de. Erdoğan Pence'i kabul etti. Külliye'de önemli görüşme başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü başladı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, bugün Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pence ve Pompeo'yu kabulü saat 15.40 sıralarında başladı. Beştepe'deki görüşmede Barış Pınarı Harekatı, harekat kapsamında bundan sonra atılacak adımlar, güvenli bölge planı ve ABD'nin yaptırım kararları gibi önemli başlıkların ele alınması bekleniyor.

İlk ziyaret O'breın ve Jeffrey'den

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de dün Başkent'e gelmişti. O'Brien ve Jeffrey, Ankara'da ilk görüşmeyi dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile gerçekleştirmişti.Edinilen bilgiye göre, Beştepe'de gerçekleşen ve 1,5 saat süren o görüşmede ABD heyeti YPG ile Türkiye arasında "arabuluculuk" teklifini yineledi.ABD heyeti daha sonra, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da bir araya geldi.

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