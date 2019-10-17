Şeyma Subaşı kafesinin 1. yılında yaptığı dans

Acun Ilıcalı ile sürpriz bir boşanma yaşamadan önce Bebek'te sağlıklı yaşam üzerine bir kafe açan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz akşam kafesinin birinci yıl dönümünü kutladı. Kafenin açılışını Acun Ilıcalı ile yapan Subaşı'nın mekanının açılışına birbirinden ünlü isimler katılırken birinci yıl dönümü ise hüsrandı.

Ünlü simalardan kimsenin katılmadığı parti Şeyma Subaşı için bir hayal kırıklığı oldu. Bazı kesimlerden ise ''Acun Ilıcalı garantisi artık kalmadı'' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü simalardan kimsenin katılmadığı parti Şeyma Subaşı için bir hayal kırıklığı oldu. Bazı kesimlerden ise ''Acun Ilıcalı garantisi artık kalmadı'' gibi yorumlar yapıldı.

Ilıcalı ile ayrılığının ardından sosyal medyada her yaptığıyla ile dikkat çeken Subaşı, partiye dair detayları da Instagram hesabından paylaştı.

Kafesinin birinci yıl dönümü partisi Şeyma Subaşı için her ne kadar hüsran olsa da Subaşı, dansını yapmadan da duramadı