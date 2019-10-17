Münbiç'te ABD'nin terk ettiği üs görüntülendi yemekleri masada bıraktılar

Rus Anna Haber Ajansı tarafından kaydedilen görüntülerde, Amerikan askerlerinin üssü terk etme telaşı içinde yemekhanedeki yemeklerini bile bırakıp gittiği görülüyor.

ABD askerleri Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile iki ateş arasında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Münbiç'te çok sayıda askeri üssü bulunan ABD askerleri için ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin güneyine çekilme emri vermişti.