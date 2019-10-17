Erdoğan ile Pence görüşmesinde dikkat çeken anlar

Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'ye gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmeye ise Pence'in sarılmak için hamle yapmasına karşılık Erdoğan'ın sadece el sıkışması damga vurdu.

Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD ile Türkiye arasındaki ipler gerilmişti. Bunun üzerine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede en çok konuşulan an ise sarılmak isteyen Pence'e Erdoğan'ın tokalaşarak karşılık vermesi oldu.