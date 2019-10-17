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İzmir’deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı 2 ölü 1 yaralı

İZMİR’in Konak ilçesinde bir şahsın pompalı tüfekle önce eski sevgilisini öldürüp, ardından kız kardeşini yaralayıp intihar etmesinin görüntüleri ortaya çıktı. Dehşet anları, o sırada olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İZMİR’in Konak ilçesi Alsancak semti 1420 sokakta, iki gün önce, meydana gelen korkunç olayda; güzellik salonu işleten Birgül Bilal (32), sabah iş yerine geldiğinde dükkanın önünde bekleyen ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen İrfan Çengel ile karşılaştı.

Bilal ve Çengel daha sonra tartışmaya başladı.

Elinde bulunan pompalı tüfekle Çengel’i kimse durduramadı.

Çevredeki vatandaşların ‘yapma’ ikazına aldırış etmeyen Çengel, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Birgül Bilal'i öldürdü, Bilal’in kız kardeşi S. Bilal’i de yaraladı.

Şahıs daha sonrada pompalı tüfekle intihar etti.

Öte yandan, yaşanan dehşet anlarının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, olay anbean kaydediliyor.

Görüntülerde İrfan Çengel'in, vatandaşların ikazına rağmen cinayetini işlediği görülüyor.

Cenazeler toprağa verildi

Öte yandan Birgül Bilal'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Basmane ilçesindeki Çorakkapı Cami'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

İrfan Çengel'in cenazesinin de yakınları tarafından defnedildiği öğrenildi.

Yaşanılan olay sonrası ağır yaralanan kız kardeş S. Bilal’in ise kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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