YPG/PKK'lı teröristler sivillerin evlerini yakıp kaçtı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 13 Ekim'de Tel Abyad ilçe merkezi terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılmıştı.

Geçici olarak güvenli gördükleri bölgelere giden sivillerin bir kısmı ilçeye döndüklerinde evlerinin yakıldığını gördü.

Tel Abyad'daki AA muhabirleri YPG/PKK'nın kundakladığı evleri görüntüledi.

Görüntülerde, çok sayıda evin içine girilemez, yaşanamaz hale geldiği, tüm eşyaların küle döndüğü yer alıyor.

"Evimizi PKK yaktı"

Evi teröristlerce kundaklanan Tel Abyad'lı bir anne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben yaşlı bir kadınım. 3 kızım var. Allah'tan başka kimsemiz yok. Ne dede, ne amca, ne dayı. Kimsemiz yok. Evden çıktık, geldik ve evimizi bu halde bulduk. Allah yardımcımız olsun. Üzerinde yatacağımız hiçbir şey kalmadı. Kıyafetler yandı. Her şeyimizi yaktılar" dedi.

"Allah kurutsun onları"

Annesiyle eve birlikte dönen kızı da, "Evimizi PKK yaktı. İlçeden ayrıldık ancak geri döndüğümüzde evimizi yakmış olduklarını gördük. Evde oturacak bir şeyimiz kalmadı. Komşulardan aldık. Allah onları kahretsin. Allah kurutsun onları" diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, 13 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin hemen ardından sivillerin evlerine dönüşü başlamıştı.

AA, 3 gün önce Tel Abyad'dan yaptığı canlı yayında, halkın günlük yaşamını sürdürdüğünü, sükunet ve güven ortamının hakim olduğunu görüntülemişti.

Tel Abyad'ın durumu

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen terör örgütü YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, 'bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği' tehdidiyle tehcir etmişti.