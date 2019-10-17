ABD Başkan Yardımcısı Pence: ABD Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulamayacak

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başbaşa ve heyetler arası görüşme sonrası açıklama yaptı. Pence, "ABD Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulamayacak, var olan yaptırımlar geri çekilecek." dedi.

TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara izin veren bir Başkanlık Kararnamesi'ni çıkaracağını açıklamıştı. Trump, yaptırımlara ilişkin "Çeliğe uygulanan gümrük vergisi yüzde 50'ye çıkacak. Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını içeren müzakereleri hemen sonlandıracak." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık kararnamesini imzalamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alınmıştı.

Yaptırımlar geri çekilecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başbaşa ve heyetler arası görüşme sonrası açıklama yaptı. Pence; Daimi ateşkes gerçekleştiğinde Başkan Trump, ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştı. Yeni yaptırım yok, var olan yaptırımlar geri çekilecek" ifadesini kullandı.