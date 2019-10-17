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Trump'dan Erdoğan'a teşekkür: Milyonlarca hayat kurtarılacak

Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Türkiye'den güzel haberler var. Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo birazdan basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak" ifadesini kullandı.

Erdoğan ve Pence, Suriye konusunda Ankara'da toplamda 4 saati aşkın süre baş başa ve heyetler arası görüşme yapmışlardı.

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