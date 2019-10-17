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Kılıçdaroğlu Mike Pence'in ziyaretine ilişkin eleştirilerini sıraladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Donald Trump'ın yazdığı belirtilen mektuba ilişkin, "Bunu kabul etmek mümkün değil'' derken ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ziyaretine ilişkin de eleştirilerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yazdığı belirtilen mektuba ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, mektubu dün gece yarısı sosyal medyada gördüğünü söyledi. Öncelikli olarak, 'bu mektup herhalde sahtedir' diye düşündüğünü belirten Kılıçdaroğlu, CHP Washington temsilcisini arayıp sorduğunu ve 'maalesef doğru' cevabını aldığını anlattı. 

Kılıçdaroğlu, TV5 televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Mektubu, "nezaketten uzak, küstahça kaleme alınmış bir mektup" olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, "Bunu kabul etmek mümkün değil, böyle bir mektubun kaleme alınması ve gönderilmesi başlı başına skandal. Mektubun aynen iadesi gerekir ve aynı ağırlıkta nezaket kuralları içinde diplomatik dille bir cevap verilmeli" dedi.  

Pence ziyareti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ziyaretine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Başkan yardımcısı ile Erdoğan'ın oturmalarına bakın, sanki Trump'la Erdoğan oturuyormuş gibi, ikisi yan yana heyetler karşıda. Pence ABD Başkanı mı? Niye o paye veriliyor ona. Devletler arası ilişkilerde eşitlik vardır" değerlendirmesinde bulundu. 

Masanın başında sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, bu durumun ağırına gittiğini aktardı.  Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine Washington'dan sorduklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine, eşine ve yakınlarına vize verilmediği şeklinde bilgilerin doğru olmadığını öğrendiklerini söyledi. 

'Trump ciddiye alınması gereken birisi değil'

Donald Trump'ın "Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca hayat kurtarıldı." şeklinde bir tweet attığının belirtilmesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Trump, biri biriyle çelişen, saat başına tweet'ler atan birisi. Dolayısıyla çok ciddiye alınması gereken birisi değil." ifadesini kullandı. 

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