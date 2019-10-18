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Canlı yayındaki sözleri programa damga vurdu! Hande Fırat'ın zor anları...

CNN Türk'te CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un ABD Başkanı Trump ile ilgili "Mektup ile tweet ile arasında fark var. Mektup devlet arşivine girer" demesi üzerine MHP'li Metin Özkan, "Mektup gönderene g....ş zaten."diye konuştu. Hande Fırat ise bu sözler karşısında ne diyeceğini bilemedi.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın moderatörlüğündeki Gece Görüşü programında CHP'li Gürsel Erol ile MHP'li Metin Özkan arasında Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupla ilgili sert tartışmalar yaşandı.

Hande Fırat ne yapacağını şaşırdı

Özkan, Trump'ın mektubuyla ilgili, "Mektup gönderene g....ş zaten." ifadelerini kullandı. Metin Özkan'ın bu sözleri karşısında moderatör Hande Fırat ne yapacağını şaşırdı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı, 9 Ekim 2019 tarihini taşıyan skandal mektubu ortaya çıkmıştı. Trump, mektubunda Erdoğan'ın, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD- YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin ile müzakere etmesini istemişti.

Trump mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki kod adı "Şahin Cilo", asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan, ancak kendisini Amerikalılar'a "General Mazlum Kobani" diye tanıtan teröristle müzakereye oturmasını önermişti.



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