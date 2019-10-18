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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak Banega hamlesi

Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Banega için Fenerbahçe devreye girdi. Comolli’nin sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Banega’nın menajeriyle görüştüğü ortaya çıktı.

Fenerbahçe yönetimi sezon başında Galatasaray'ın uzun süre görüştüğü Ever Banega'yı gözüne kestirdi. kestirdi. Damien Comolli'nin Arjantinli futbolcunun menajeriyle bir araya geldiği de öğrenildi.

Banega'nın talibi çok
Takvim'in aktardığı habere göre; Fenerbahçe sezon sonunda Sevilla ile sözleşmesi bitecek olan Ever Banega ile devre arası ön protokol yapmayı hedefliyor. Ancak tecrübeli yıldızın taliplerinin çok olması işleri zorlaştırıyor.

"Banega kariyerini ülkesi Arjantin'de noktalamak istiyor"
Sevilla Sportif Direktörü Monchi önceki gün yaptığı açıklamada, "Banega kariyerini ülkesi Arjantin'de noktalamak istiyor" ifadesini kullanmıştı.

9 maçta 3 asisti var
Bu sezon Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Ever Banega gol atamadı. Ancak Arjantinli futbolcu 3 asistle takımına katkı sağladı.

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