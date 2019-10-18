ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin Devlet Bahçeli'den ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin, "Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sağlam, sağduyulu ve ilkeli tutum"

9 Ekim 2019 Çarşamba günü başlayan Barış Pınarı Harekatı bölgesel ve küresel husumetin düzeyini göstermekle birlikte Türkiye’nin sağlam, sağduyulu ve ilkeli tutumunu da cümle aleme tekraren ispat ve ilan etmiştir.

Trump'ın mektubu

Çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör örgütleri arasında arabuluculuğa heveslenen, alçak bir teröristi general diye tanıtıp ülkemize müzakere öneren ABD Başkanı Trump’ın tarihin ve insanlığın yanlış tarafında durduğu elbette tartışma götürmez bir gerçektir.