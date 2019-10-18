Silahla köprüde trafiği durdurdu! Özel harekat köprüyü çift yönlü ulaşıma kapattı
İSTANBUL'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alkollü adam otomobilini yolun ortasına bırakarak elindeki silahla köprüden araçların geçişini engelledi. Köprüye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve köprü güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına giden bir kişi köprü üzerinde aracını yolun ortasına bırakarak elindeki silahla trafiği durdurdu.
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Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına giderken, kullandığı 68 KP 763 plakalı otomobili yolun ortasında durdurarak araçtan indi.
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Söz konusu kişi elindeki silahla köprüden araçların geçişini engelledi.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, köprü, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
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