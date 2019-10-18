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Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına tepki

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Karara saygı duymakla birlikte katılmadığımızı paylaşıyoruz" denildi.

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun, Süper Lig'in 4. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetmesi kararına saygı duyduklarını ancak katılmadıklarını belirtti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TFF Tahkim Kurulu, bugün yaptığı açıklama ile kulübümüzün Alanyaspor maçı ile ilgili yaptığı itiraz başvurusuna cevap vermiş, 'TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına karar verilmiştir.' diyerek başvurumuzu reddetmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak karara saygı duymakla birlikte katılmadığımızı paylaşıyor, ilgili süreçte karşılaştığımız çelişkiler hakkında, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Alper Pirşen'in yarın FBTV'de açıklamalarda bulunacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Programın saati yarın duyurulacaktır."

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