AK Partili Vekil Markar Esayan'a mide kanseri teşhisi konuldu

AK Parti İstanbul milletvekili ve Akşam Gazetesi yazarı Markar Esayan’ın mide kanserine yakalandığı öğrenildi.

Esayan’ın sağlığının son günlerde daha da kötüleştiği ve hastanede müşahede altında tutulduğu belirtildi.

Midesi alındı ancak durumu iyiye gidiyor

Bununla birlikte Esayan’a yakın kaynaklar ise AK Partili ismin midesinin alındığını fakat, buna karşılık durumunun iyiye gittiğini aktardı. Aktarılan bilgilere göre Markar Esayan’ın bir hafta içerisinde taburcu olmasının beklenildiği öğrenildi.

Hastalığı temizlendi deniyor

Ayrıca Esayan’ın ameliyatı ve öncesindeki kür tedavisinin başarılı olduğu da aktarılırken hastalığın temizlendiği de iddia edildi.

Esayan'ın rahatsızlığıyla ilgili bir çok kullanıcı sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı paylaştı...